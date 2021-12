Le Rapid Vienne, un premier match crucial pour Bernd Storck au Racing Genk

Pour se qualifier, le vainqueur de la dernière Coupe de Belgique a besoin d’une victoire conjuguée à une défaite du Dinamo Zagreb sur la pelouse de West Ham. Pour l’occasion, les Limbourgeois compteront sur leur nouveau coach Bernd Storck. « Avec le potentiel dont nous disposons et ma philosophie, nous devons pouvoir jouer un football attractif, dominant et proactif », a déclaré l’Allemand. « Nous avons eu assez de temps pour préparer le match. Nous voulons aller plus loin et nous pouvons conserver au moins la troisième place (NDLR : qui permet d’être reversé en Conference League) avec une victoire. »