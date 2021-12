Stromae annonce les dates de sa nouvelle tournée

« Ca faisait longtemps, à très bientôt », conclut-il, après avoir rappelé qu’il revient aussi dès le début d’année 2022 (et jusqu’en 2023) sur scène (dates complètes de sa tournée sur stromae.com).

Le nouvel album tant attendu de Stromae s’appellera « Multitude » et sortira le 4 mars 2022, a indiqué l’artiste mercredi sur ses réseaux. « Je suis ravi de vous annoncer le titre de l’album, qui est donc ‘Multitude’, c’est pourquoi j’utilise ce magnifique filtre », glisse malicieusement le Belge sur ses réseaux, dans une courte vidéo où son visage est démultiplié.

Son grand retour sur scène avait été annoncé début octobre. L’interprète d’« Alors on danse », « Papaoutai » ou « Formidable » avait d’abord officialisé sa présence à Rock en Seine, festival en région parisienne, le 28 août 2022. Depuis, de nombreuses dates se sont ajoutées avant et après.

Ses trois premiers concerts-évènements sont programmés à Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Les billets de ces trois premiers shows ont été écoulés dans leur totalité en un quart d’heure seulement le jour de leur mise en vente le 3 décembre, a fait savoir sa maison de disque. En tout, plus de 40 dates ont été annoncées. Le chanteur parcourra la Belgique, la France, les Pays-Bas mais aussi l’Espagne, l’Italie et la Suisse dès février prochain.