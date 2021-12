Logistics Nivelles: le front commun ressoudé "dans l'intérêt des travailleurs"

Ces dernières semaines, le syndicat chrétien et le syndicat socialiste n'étaient plus sur la même longueur d'onde concernant l'attitude à adopter face à la direction de Kuehne + Nagel, qui maintient son intention de fermer le site de Logistics Nivelles d'ici un an en mettant en péril 549 emplois.

Ces désaccords ont connu leur paroxysme mercredi, lorsque les affiliés FGTB ont voté la grève et établi un barrage à l'entrée du site en début de matinée pour empêcher la sortie des colis préparés pour approvisionner les magasins Carrefour. Alors que du côté de la CNE, les travailleurs ont choisi de continuer à travailler en menant des opérations escargot dans les entrepôts.