En matière de salaire, des policiers logés à des enseignes très différentes

Ce mercredi matin, les syndicats policiers ont de nouveau croisé le fer (et les tableurs Excel) avec le cabinet de la ministre de l’Intérieur, dans l’espoir d’obtenir des engagements concrets pour une revalorisation barémique globale de la fonction. Ils ne sont pas ressortis satisfaits de la réunion. Annelies Verlinden (CD&V) assure certes avoir sécurisé une enveloppe fédérale de 75 millions d’euros pour la cause, mais pour le front commun syndical, cette manne ne permettra d’assurer qu’une hausse mensuelle de « 37,5 euros par mois » pour les travailleurs payés sur base des barèmes d’entrée au sein de la police – le nerf de la guerre, pour les représentants des travailleurs qui estiment que le métier connaît une attractivité en chute libre. « Des cacahuètes », entend-on çà et là, tandis qu’un nouveau rendez-vous a été fixé à mardi prochain, histoire de laisser à la ministre la possibilité de rediscuter l’affaire devant le kern. Mais la tension est bel et bien remontée d’un cran.