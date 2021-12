Agriculture: une course contre la montre pour s’adapter

Victime des sécheresses qui se sont aggravées ces dernières années, l’agriculture cherche des moyens d’accéder à de nouvelles ressources et à mettre en place des technique et des cultures plus résilientes.

L’agriculture est aux premières loges lorsque frappent les sécheresses. Quoi de plus normal que partout on s’active tant pour s’adapter que pour servir de solutions. Le temps presse. « Dans le secteur, c’est une menace émergente et qui pourrait se concrétiser très vite », analyse Philippe Baret, professeur à l’UCLouvain. On sent une tension entre ceux qui privilégient les pistes technologiques et ceux pour qui elles seront insuffisantes et prônent donc une refonte en profondeur du système avec notamment une baisse des grandes cultures et une augmentation des prairies ; la croissance de l’autonomie fourragère, une diminution des cultures non-alimentaires ou une réduction de l’élevage industriel très gourmand en eau.