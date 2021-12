Bourse de Bruxelles - Prudence et prises de bénéfices l'ont emporté mercredi

Telenet (30,74) cédait 0,58 pc tandis que Orange Belgium (19,80) gagnait par ailleurs 1,33 pc, Bpost (7,33) perdant 1,68 pc. Aperam (44,57) et Elia (111,10) s'appréciaient de 1,32 et 0,73 pc alors que Melexis (103,40) et Sofina (420,20) finissaient en baisse de 2,45 et 0,99 pc, Colruyt (39,70) chutant de 2,05 pc.

Proximus (16,06) était en seconde position avec un recul de 3,34 pc mais, ne cédait que 0,34 pc compte tenu de son détachement de coupon. AB InBev (50,90) reperdait 2,36 pc alors que Ageas (46,03) cédait de justesse 0,41 pc, KBC (75,90) restant positive de 0,40 pc. arGEN-X (262,40) et UCB (99,02) valaient 2,70 et 0,30 pc de plus que la veille, Solvay (102,30) et Galapagos (45,14) perdant par contre 1,49 et 1,65 pc.

Hors BEL 20, D'Ieteren (170,30) gagnait 1,2 pc, Bekaert (37,20) et CFE (103,80) perdant 1,5 et 1,1 pc alors que Recticel (17,96) et Picanol (64,00) étaient positives de 2,6 et 2,9 pc. EVS (20,70) et Jensen (26,50) reperdaient 2,1 et 4,3 pc tandis que Inclusio (18,68) gagnait 3,5 pc. Celyad (4,09) et Bone Therapeutics (0,74) rebondissaient enfin de 5,5 et 4,9 pc, Acacia Pharma (1,31) remontant de 3 pc à l'inverse de Nyxoah (17,54) et IBA (14,42) qui chutaient de 5,4 et 3,3 pc.