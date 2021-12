RD Congo: 5 femmes métisses déboutées par un tribunal belge après avoir porté plainte pour crime contre l’humanité

Le placement forcé d’enfants métis dans des orphelinats au Congo belge dans les années qui ont précédé l’indépendance ne peut être qualifié de « crime contre l’humanité », a jugé mercredi un tribunal belge, déboutant de leur action contre l’Etat cinq femmes métisses aujourd’hui septuagénaires.

Les plaignantes, quatre Belges et une Française, doivent désormais analyser la décision, mais « on fera plus que probablement appel », a déclaré à l’AFP leur avocate, Michèle Hirsch.