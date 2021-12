Moscou menace Kiev: retour des sanctions à la table des Européens

Les messages passent. Le qui-vive demeure…

Au lendemain du pow-wow téléphonique de deux heures entre Joe Biden et Vladimir Poutine, les mises en garde ont continué à affluer. Le Kremlin, accusé de menacer militairement l’Ukraine, accuse à son tour « l’Otan » de vouloir militariser l’Ukraine aux portes de la Russie et exige des « garanties » qu’elle n’entrera pas dans l’Alliance. Les Occidentaux, qui se gardent bien pour l’instant d’offrir un armement offensif à Kiev et s’inquiètent toujours d’une possible nouvelle offensive militaire russe en territoire ukrainien, menacent Moscou de sévères représailles.