Adem Zorgane, la belle surprise du Sporting Charleroi: «J’ai joué 15 matches, je n’ai encore rien fait ici...»

Auteur de premiers mois d’excellente facture en Belgique Adem Zorgane fait partie des belles surprises du Sporting de Charleroi. Et il a l’ambition de continuer à mener les Zèbres le plus haut possible.

Après une excellente prestation collective au Standard, Adem Zorgane fera à jamais partie des joueurs qui ont mis fin à plus de dix ans sans succès carolo à Sclessin. « Cela fait vraiment plaisir de gagner là-bas après treize ans. En tant que footballeur, on aime trop ces matches-là. Et ça nous motive pour la suite », pointait le milieu de terrain carolo de 21 ans ce mercredi lors d’un entretien en sa compagnie. La tête bien sur les épaules, l’international algérien est revenu sur ses débuts en Europe, mais aussi sur les bruits de transfert le concernant. Déjà sous les radars alors qu’il évoluait au Paradou, Adem Zorgane attire forcément de plus en plus de regards.

Vous sortez d’un match dans lequel on vous a vu dans un registre plus offensif. Vous sentez-vous mieux à ce poste ?