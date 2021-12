Joe Biden tancé par la Chine pour son curieux «sommet pour la démocratie»

Le sommet a lieu virtuellement ces 9 et 10 décembre. Il dérange jusqu’aux alliés de Washington.

Le « sommet pour la démocratie » servait à l’origine d’argument de campagne au candidat Joe Biden. Pourquoi ne pas organiser une rencontre internationale avec tous les alliés proches et lointains de l’Amérique, histoire de montrer à la Chine et la Russie que leurs modèles autoritaires n’avaient pas la faveur de l’opinion planétaire, voire de leurs propres populations ? Il fallait donc imaginer une vitrine aguicheuse, un « sommet » qui puisse parler à toute l’humanité, « rallie les nations du monde contre les forces autoritaristes », tordant le cou à l’image munichoise des démocraties corrompues et velléitaires, simples jouets dans les mains de roués dictateurs.