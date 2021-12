«Je crois à la vertu des petits peuples»

Ivo Michiels, Herman Teirlinck, Willem Elsschot, cela vous dit quelque chose ? Probablement pas. Ce sont pourtant des classiques, des maîtres de la littérature du nord du pays, toujours célébrés aujourd’hui.

Willem Elsschot, auteur notamment de Kaas (Fromage) qui figure sur toutes les listes de lecture des élèves flamands. Son style, sobre mais caustique fait l’objet chaque année à Anvers d’un grand dîner de gala avec deux invités prestigieux appelés à faire un discours « à la Elsschot ». Tout ce que la Flandre et aussi les Pays-Bas comptent de plus connu a été invité à faire l’exercice, introduit par le rédacteur en chef du Standaard qui à la « Elsschot » portraitise avec panache et cruauté l’invité de l’année. Cette année, c’est Jan Jambon, le ministre-président flamand et ministre de la Culture qui s’y est risqué.