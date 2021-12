Les Jeux de Tokyo ont été suivis par plus de trois milliards de personnes

Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont déroulés du 23 juillet au 8 août dans la capitale japonaise, ont été suivis par plus de trois milliards de personnes à travers le monde, a indiqué mercredi le Comité international olympique (CIO), qui a commandé une étude pour mesurer l’audience des JO 2020, reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Au total, ce sont 3,05 milliards de téléspectateurs uniques qui ont suivi les Jeux à la télévision et sur les plateformes numériques. « La couverture officielle sur les plateformes numériques des partenaires de diffusion olympique a généré à elle seule 28 milliards de visionnages de vidéos en tout – ce qui représente une augmentation de 139 % par rapport aux Jeux Olympiques de Rio 2016, témoigne de l’évolution du paysage médiatique, et fait des Jeux de Tokyo 2020 les premiers Jeux en streaming et l’édition olympique la plus regardée de tous les temps sur les plateformes numériques », précise le CIO.