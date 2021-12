Romelu Lukaku, encore un peu plus dans l’histoire

Buteur avec Chelsea pour la première fois depuis le 14 septembre, Lukaku a mis fin à une longue période de vaches maigres. Et il est devenu le meilleur artilleur belge de l’histoire en Coupes d’Europe avec 39 réalisations, devant Luc Nilis.

La fin d’une longue période de disette. 85 jours après son dernier but inscrit sous la vareuse londonienne, face au Zenit lors de la première journée de la Ligue des champions, Romelu Lukaku a (enfin) remis le couvert. Contre ces mêmes Russes, à Saint-Pétersbourg cette fois, le Belge, qui effectuait par ailleurs son grand retour dans le onze de base de Thomas Tuchel (75 minutes dans les jambes), n’a pas manqué le coche en étant à la conclusion d’un beau mouvement collectif orchestré par son compère Timo Werner. Un but important pour le principal intéressé, dont certains commençaient déjà à douter outre-Manche et qui avait entamé les trois dernières rencontres de Premier League sur le banc, sa dernière titularisation sous le maillot des Blues avant la soirée de mercredi remontant au… 20 octobre, en C1.