Conference League: Tottenham annonce le report de son match face à Rennes en raison de cas de Covid

« Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l’UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n’aura pas lieu demain après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au sein du club. Des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu. De plus, à la suite de discussions avec la Health Security Agency et les conseillers du DCMS, il a été conseillé au club de fermer la zone « équipe première » de son centre de formation pour le moment, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des joueurs et du personnel. Toutes les autres zones du Centre de formation restent opérationnelles. »