Ligue des champions: le Barça renvoyé à ses études

Avec la complicité du Bayern Munich et de Benfica, le Barça a écrit l’une des plus sombres pages de son histoire du XXIe siècle. L’hiver n’a pas encore offert ses premiers flocons que les Blaugranas ont déjà dit adieu à la Ligue des champions, compétition qu’ils ont remportée à quatre reprises durant le nouveau millénaire (2006, 2009, 2011, 2015). Quatre sacres auxquels Xavi a pris part en tant que joueur mais, force est de constater que l’entraîneur catalan doit bel et bien reconstruire un projet à partir de quasiment rien. Car cette troisième place, synonyme de repêchage en Europa League, sonne comme un véritable tremblement de terre à Barcelone. Au niveau sportif, naturellement, tant le géant espagnol ne nous avait plus habitués à pareille déconvenue (depuis la saison 2003-2004, le club était à chaque fois au rendez-vous des huitièmes). Mais, également, au niveau financier, pour cette institution, déjà au bord du gouffre, qui avait misé sur une campagne européenne plus aboutie et plus lucrative dans son budget prévisionnel.