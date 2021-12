Pressions agricoles diverses sur le gouvernement wallon

Ce 9 décembre sera un nouveau jour chaud pour l’agriculture wallonne, puisque le sablier se vide de jour en jour d’ici fin d’année, date à laquelle le gouvernement wallon doit définir et voter son plan stratégique pour la PAC 2023-2027, plan qui précise au niveau national le vote général du Parlement européen, voici quelques jours.

Vendredi dernier, les syndicats agricoles FWA et Fugea avaient déjà donné rendez-vous à Namur à leurs membres pour faire pression sur le gouvernement wallon et faire entendre leurs voix et arguments, pas toujours dans le même sens d’ailleurs.