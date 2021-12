Plus de 9 travailleurs sur 10 ne veulent pas travailler jusque 67 ans

"La tranche des 50 à 59 ans est la plus touchée par les absences de longue durée, et les femmes (dans 2/3 des cas) sont également surreprésentées. Si le travail n'est pas rendu moins pénible, le recul de l'âge de la pension ne suffira pas à maintenir la sécurité sociale à un niveau abordable. Pour certains travailleurs, l'absentéisme de longue durée est souvent la seule issue", a déclaré Frank Vander Sijpe, Directeur RH Trends & Insights chez Securex.

En 2015, le gouvernement fédéral a décidé que l'âge légal de la pension passerait de 65 à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Les citoyens étant de plus en plus âgés, cette mesure a été jugée nécessaire afin que la sécurité sociale puisse rester abordable.