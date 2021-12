Assaut du Capitole: un allié de Donald Trump porte plainte contre la commission qui enquête

Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du « 6 janvier », date à laquelle des milliers de partisans de l’ancien président ont envahi le siège du Congrès américain.

Mais l’ancien « chief of staff » de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, s’est finalement ravisé et a refusé de se présenter mercredi à une déposition, et ce malgré une injonction à comparaître.