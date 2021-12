Gala du Sport: Sportspress resserre la liste des nommés dans les différentes catégories Les trois candidats aux titres de sportif et de sportive de l’année sont désormais connus.

Sportspress, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a réduit jeudi la liste des nommés pour les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Équipe, Entraîneur et Paralympien de l’année 2021. Bashir Abdi (athlétisme), Matthias Casse (judo) et Wout van Aert (cyclisme) concourent pour le titre de Sportif de l’année, tandis que Nina Derwael (gymnastique), Emma Meesseman (basket) et Nafi Thiam (athlétisme) sont en lice pour le titre de Sportive de l’année. Thibau Nys (cyclocross-cyclisme), Nina Sterckx (haltérophilie) et Florian Vermeersch (cyclisme) se disputent quant à eux le titre d’Espoir de l’année.

Les Belgian Cats (basket), Jumping (équitation) et les Red Lions (hockey) sont nommés dans la catégorie Équipe de l’année, et Roger Lespagnard (athlétisme), Felice Mazzu (football) et Shane McLeod (hockey) dans la catégorie Entraîneur de l’année. Enfin, Peter Genyn (athlétisme), Michèle George (para-dressage) et Joachim Gérard (tennis en fauteuil) sont en compétition pour le titre de Paralympien de l’année.