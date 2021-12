Xavi réagit à l’élimination du Barça en Ligue des champions: «La réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau»

La mission était impossible : le FC Barcelone a encore été balayé 3-0 par le Bayern à Munich mercredi, pour la dernière journée des poules de Ligue des champions, et se retrouve éliminé dès cette phase de groupes pour la première fois depuis 20 ans. Troisièmes de leur poule derrière le Bayern et Benfica, les Catalans disputeront les 16es de finale de l’Europa League. Première grosse déception pour Xavi, qui a repris les commandes de l’équipe il y a quelques semaines.

« Aujourd’hui (mercredi), c’est aussi un sacré coup de massue pour moi », a déclaré le coach espagnol en conférence de presse d’après-match. « J’espérais rivaliser un peu plus. C’est une situation très dure, triste, très difficile. La réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau. C’est dur, mais c’est ainsi. On va travailler pour retrouver le Barça que l’on connaît le plus vite possible, mais il faudra changer des choses, c’est clair. Aujourd’hui débute une nouvelle étape. On doit se rebeller. »