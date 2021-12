«Le Porte-étendard» de Rembrandt ira finalement aux Pays-Bas

La valeur de cette toile de 1636 était précédemment estimée à 165 millions d’euros. Marri, l’Etat français qui l’avait classé « Trésor national » pour empêcher sa sortie du territoire, avait annoncé qu’il renonçait à son acquisition en raison de son prix trop élevé. Elle est aujourd’hui vendue pour 175 millions d’euros. Les Pays-Bas paieront 150 millions d’euros, tandis que l’Association Rembrandt et le Fonds du Rijksmuseum verseront respectivement 15 et 10 millions d’euros.

La famille Rothschild a accepté de vendre le tableau « Porte-étendard » de Rembrandt à l’Etat néerlandais. Les Pays-Bas avaient offert 150 millions d’euros et veulent faire entrer la pièce « définitivement dans le domaine public ».

Le ministère néerlandais de l’Education, de la Culture et des Sciences avait envoyé la proposition d’achat au Parlement plus tôt dans la journée. Le ministère souhaite dégager 150 millions d’euros et est prêt à modifier le budget à cet effet.

Les deux chambres du Parlement doivent encore se mettre d’accord sur l’achat de l’œuvre. Si elles donnent leur feu vert, l’achat sera définitif et l’œuvre pourra être exposée au Rijksmuseum.

Le « Porte-étendard » est un autoportrait de Rembrandt, dans lequel il se représente comme « rebelle et plein de bravoure », selon le ministère. « Cette toile est devenue sa percée artistique qui a mené à “La Ronde de nuit”. »