Ligue des champions: aucun Belge n’a joué moins qu’Eden Hazard

Depuis le 14 septembre dernier et l’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions, pas moins de 18 Belges ont foulé les pelouses de la plus prestigieuse des compétitions européennes, représentant douze clubs, soit plus d’un tiers des équipes engagées. Et nos représentants sur les pelouses continentales ont connu des fortunes diverses, tant sur le plan collectif (10 se sont qualifiés pour les huitièmes de finale) que sur le plan individuel. Seuls Romelu Lukaku (2 buts) et Divock Origi (1) ont trouvé le chemin des files, un total famélique par rapport aux saisons précédentes.

Et si certains de nos compatriotes ont profité de ce début de campagne pour faire leurs débuts en C1, à l’image des jeunes Aster Vranckx, Amadou Onana ou Koni De Winter (plus jeune titulaire de l’histoire de la Juventus en C1, ce mercredi, à 19 ans, 5 mois et 27 jours !), d’autres ont traversé l’automne européen dans l’anonymat, le pire exemple étant évidemment Eden Hazard. Le capitaine des Diables rouges, qui comptabilisait pas moins de 55 matches en Ligue des champions avant le début de la saison, n’en a ajouté que deux à ce total, avec 66 minutes lors du match aller face au Sheriff (sa seule titularisation européenne cette saison…) et 9 lors du match retour contre l’Inter, pour un total de 75 minutes, donc. Même pas l’équivalent d’un match complet… À peine 13,9 % de temps de jeu… Et, parmi les 18 joueurs utilisés cette saison (Roméo Lavia, le jeune Belge de Manchester City, a fait ses premières apparitions sur le banc, sans monter au jeu), la… dernière place au classement du temps de jeu, très loin de son coéquipier madrilène Thibaut Courtois et de son ancien capitaine chez les Diables Jan Vertonghen, les seuls Belges à avoir disputé l’intégralité des six matches.