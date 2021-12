Marc Van Ranst acquitté de diffamation à l’encontre de Willem Engel

Le tribunal correctionnel de Malines a acquitté jeudi le virologue Marc Van Ranst pour diffamation. Il était poursuivi par le Néerlandais Willem Engel pour diffamation parce qu’il l’aurait traité d’escroc, de coronasceptique et d’extrémiste. Selon le procureur, les déclarations entre les deux hommes étaient tout au plus « une insulte », Van Ranst n’a pas directement traité Engel de négationniste du covid et il n’y a donc pas eu de crime, une affirmation que le tribunal a confirmé.

Van Ranst avait réclamé des dommages et intérêts à Engel pour comportement imprudent ou abusif et demandait 7.000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal a accédé en partie à cette demande et a condamné Willem Engel à verser à Marc Van Ranst 4.000 euros de dommages et intérêts.