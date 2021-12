Coronavirus: un nombre record de travailleurs mis en quarantaine en novembre

Un employé sur quatre-vingts. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon l’Employment Tracker du prestataire de services RH SD Worx. Les employés qui ne pouvaient pas travailler à domicile et qui ont été mis en quarantaine ont été absents pendant 3,2 jours en moyenne.

Ceux qui ont dû rester à la maison pour s’occuper d’un enfant ont été absents en moyenne 2,5 jours. En novembre, toutefois, il ne s’agissait que d’une minorité de 0,3 % des salariés.

Les congés de maladie continuent toutefois de représenter la part la plus importante des absences. Un travailleur sur sept a été malade pendant au moins un jour en novembre. Les jours d’absence au travail pour cause de maladie (de moins de 30 jours) restent élevés, à 3,16 %. C’est presque un quart de plus qu’au cours du même mois en 2020 et 18 % de plus par rapport à novembre 2019, où le coronavirus n’était pas encore présent.