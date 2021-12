Besix participe à la construction du Parc des Expositions d'Abidjan

PFO Africa, leader du BTP (Bâtiment et travaux publics) en Côte d'Ivoire, concepteur et constructeur du Parc des Expositions d'Abidjan, a confié à Besix une partie du projet, la réalisation de la structure et du bardage de toiture du Palais des Congrès.

"Les travaux, qui ont débuté en juin 2021, comprennent la conception, la fabrication, le transport et l'installation d'une structure métallique tridimensionnelle culminant à 37 mètres de haut. À celle-ci s'ajoutent la réalisation du gros œuvre en béton et l'installation de la couverture", explique Besix.