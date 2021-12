Les absences pour cause de maladie en novembre plus nombreuses que les années précédentes

En novembre, les jours d'absence du travail pour cause de maladie (de moins de 30 jours) restent élevés, à 3,16%, soir près d'un quart (24%) de plus qu'en 2020 et 18% de plus par rapport à l'année pré-corona (2019). Environ un travailleur sur sept (13,6%) a été malade pendant au moins un jour en novembre.

L'absentéisme de moyenne durée (entre 1 mois et 1 an) reste plutôt stable par rapport au mois dernier (à 2,97%), mais comparé aux années précédentes, il est également supérieur de 12 à 14% par rapport à 2020 et 2019 respectivement.