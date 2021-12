Tom Brady élu sportif de l’année par Sports Illustrated pour la 2e fois de sa carrière

Novak Djokovic et son quasi-Grand Chelem ou Giannis Antetokounmpo et son premier titre NBA ont été devancés notamment par Tom Brady.

Il est seulement le troisième sportif à recevoir cet honneur de Sports Illustrated plus d’une fois avec le golfeur Tiger Woods (1996 et 2000) et le basketteur LeBron James (2012, 2016 et 2020).