Naufrage dans la Manche: les migrants avaient appelé les secours

Ce drame, qualifié de « tragédie » par le Premier ministre français Jean Castex et survenu fin novembre, est le plus meurtrier depuis l’envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et de l’Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l’Angleterre.

Le 24 novembre dernier, 27 personnes ont trouvé la mort. Selon nos confrères français du journal Le Monde, les témoignages de proches des victimes et les relevés des appels confirment le fait qu’ils avaient bel et bien appelé les services de secours.