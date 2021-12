Coronavirus - Gardes d'enfants: un accès prioritaire pour les travailleurs des magasins essentiels

La semaine précédant Noël est la plus chargée de l'année pour le commerce, explique Hans Cardijn, porte-parole de Comeos. Beaucoup de travailleurs sont déjà absents pour cause de maladie ou de quarantaine mais le secteur craint une perte encore plus grande lorsque les écoles fondamentales fermeront leurs portes. Les travailleurs ayant de jeunes enfants peuvent faire appel au chômage temporaire.

Afin d'éviter une trop forte pénurie de personnel, Comeos demande d'adapter les règles sur l'accès prioritaire aux gardes d'enfants.