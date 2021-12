«Enjeux»: Quand j’entends le mot «liberté»…

Lorsque des militants d’extrême droite défilent au nom de la liberté et qu’ils scandent leur rejet de la « dictature vaccinale », il est facile de leur rétorquer que, dans une vraie dictature, ils auraient été emprisonnés avant même de pouvoir manifester.

Toutefois, au lieu de se gausser de ces contradictions et de ces emphases, les démocrates feraient bien de s’inquiéter. Et de riposter. Car peu à peu, l’idée s’installe, bien au-delà de l’extrême droite et des milieux complotistes, que les dirigeants des démocraties libérales se comportent comme des policiers du corps et de la pensée. Suscitée par une pandémie interminable et par les réponses confuses qui lui sont opposées, la montée des tensions et des incompréhensions risque d’accréditer encore davantage cette conviction.