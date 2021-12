Si, «Sex and the City» véhiculait bien un message féministe!

« La série et son message n’étaient en rien féministes. » Voilà un jugement avec lequel Candace Bushnell, qui a écrit le roman ayant inspiré la série « Sex and the City », en surprend aujourd’hui plus d’un. C’est faux, estime notre journaliste.

Pour les fans de la série Sex and the City – moi y compris –, la période actuelle est des plus palpitantes. Car la mini-série And Just Like That..., la suite de l’histoire de Carrie, Miranda et Charlotte (Samantha ne sera malheureusement pas de la partie, et beaucoup s’interrogent déjà sur les explications que donneront les réalisateurs de la série), sera bientôt diffusée à la télévision américaine. Ainsi, on a droit presque chaque jour à de nouvelles images du tournage – et même Candace Bushnell, qui a écrit le roman, y va de son commentaire. Dans une interview accordée au New York Post, elle a d’ailleurs tenu des propos chocs : « En fin de compte, la série et son message n’étaient pas particulièrement féministes. »