Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 repasse prudemment au-dessus des 4.200 points

Biocartis (3,76) se distinguait par un bond de 4,4%, Celyad (4,21) remontant de 2,8% alors que Bone Therapeutics (0,73) et Acacia Pharma (1,28) perdaient 2% et 2,1%. D'Ieteren (173,50) et Exmar (4,30) valaient 1,9% et 3,2% de plus que la veille, Balta (3,00) et Jensen (27,10) s'appréciant de même de 3,4% et 2,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,1321 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1329 la veille vers 16h30. L'once d'or était stationnaire à 1.782,60 dollars, le lingot se négociant autour de 50.615 euros, en progrès de 35 euros.