Croissance robuste en 2022 et une inflation en baisse, mais toujours élevée (ING)

Après une reprise plus timide pendant les mois d'hiver en raison de la recrudescence de la pandémie de coronavirus et des prix élevés de l'énergie, ING est plutôt optimiste pour l'année 2022. "Les rappels de vaccination et les nouveaux médicaments antiviraux devraient faire passer la croissance à la vitesse supérieure à partir du deuxième trimestre", a déclaré Peter Vanden Houte, économiste en chef d'ING Belgique. Une partie de la production qui a été à l'arrêt en 2021 en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement sera progressivement rattrapée dans le courant de l'an prochain. Le taux d'épargne des ménages, historiquement élevé, pourrait à nouveau se réduire, ce qui soutiendrait l'économie.

Avec respectivement 4,4% de croissance prévue aux États-Unis et 3,8% dans la zone euro, la croissance reste supérieure à la moyenne des dernières années. Le PIB belge devrait augmenter de 2,9% en 2022, selon les prévisions d'ING. La Chine peut encore tabler sur une croissance d'environ 5%, ce qui historiquement est plutôt faible.