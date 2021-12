Trois quarts des Belges ont acheté en ligne en 2020

Ce baromètre, qui dresse un état des lieux chiffré du développement de l'économie et de la société numériques au sein des pays de l'Union européenne (l'indice DESI), est l'occasion de revenir sur les performances de notre pays en la matière. Et si la Belgique est plutôt bonne élève, en se positionnant 12e et au-dessus de la moyenne européenne, elle peine toutefois à rattraper les pays scandinaves, ou même de manière plus proche, notre voisin néerlandais.

"Ces indicateurs sont importants pour évaluer nos politiques mises en place. Notre pays présente de bons résultats, nous avançons bien, mais d'autres pays avancent encore plus vite. Nous devons générer un 'coup de boost' à la digitalisation de notre territoire", constate le secrétaire d'État.