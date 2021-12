Comité de concertation: Jan Jambon plaide pour une réouverture du secteur de la culture et de l’événementiel

Le ministre-président flamand Jan Jambon veut plaider, lors du prochain Comité de concertation du 22 décembre, pour la levée des restrictions existantes dans le secteur de la culture et des événements. C’est ce que Jan Jambon a affirmé jeudi en commission de la culture du Parlement flamand aux questions d’Orry Van de Wauwer (CD&V), Elisabeth Meuleman (Groen) et Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

Revenons à mercredi dernier. À l’époque, le ministre-président flamand Jan Jambon avait demandé la mise en place rapide d’un Comité de concertation et plaidé pour une restriction temporaire des activités récréatives en intérieur afin de soulager la pression sur le secteur des soins de santé. Deux jours plus tard, le Comité de concertation décide donc d’interdire les activités en intérieur comptant plus de 200 personnes. Une mesure qui a immédiatement suscité de vives critiques de la part du secteur de la culture et de l’événementiel.