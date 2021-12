Radja Nainggolan allume les Brugeois: il s’en prend à Noa Lang et Charles De Ketelaere Des mots durs du joueur de l’Antwerp.

@Belga

Par Yannick Goebbels Publié le 9/12/2021 à 13:03 Temps de lecture: 2 min

Petit à petit, on retrouve le vrai visage de Radja Nainggolan, ce joueur capable de nous émerveiller sur une action technique mais qui peut également flamber tant sur un terrain de football qu’à l’interview. Pas plus tard que dimanche dernier, l’Antwerp a remporté le derby anversois dans le cadre de la 17e journée du championnat de Belgique de football. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 59e minute de jeu par « le Ninja ». Et de quelle manière !

Bien qu’ambassadeur du Beerschot, l’actuel joueur du Great Old n’a pas reçu un accueil chaleureux au Kiel. Les supporters ont ainsi brandi une banderole, vite enlevée, l’invitant à aller se faire voir ailleurs en italien. Est-ce cela qui l’a rendu plus agressif dans ses paroles ? En tout cas, il vient de s’en prendre verbalement, non pas au Beerschot, mais bien…aux Brugeois ! Ainsi, dans une interview publiée dans les colonnes du journal flamand Het Nieuwsblad, voici ce que Radja Nainggolan a déclaré au sujet de Noa Lang : « Sur le plan des qualités intrinsèques, c’est un des meilleurs joueurs de D1A, ça ne se discute pas. Mais vous savez, peu importe à quel point il est bon, je ne le supporte pas. Il faut dire qu’il est constamment en train de gesticuler. Oui, il est toujours en train de protester. Et puis, il essaie de faire taire ses détracteurs après avoir été invisible pendant cinq matches. Ce sont des choses avec lesquelles j’ai du mal. S’il pouvait garder les pieds sur terre, il serait deux fois plus fort ».