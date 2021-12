Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles: 17 suspects sur 19 identifiés

Il s’agit de personnes qui ont perturbé la manifestation, causé des dégâts et lancé divers projectiles sur les policiers.

La perquisition et l'arrestation se sont déroulées sans incident. Le suspect a avoué les faits reprochés.

Il a été mis à la disposition du juge d'instruction après audition. Ce dernier l’a inculpé du chef de coups et blessures volontaires avec préméditation contre des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions, et de rébellion armée en groupe et avec concertation. Il a été libéré sous conditions.