«Lady Sapiens», une enquête sur la femme préhistorique

Que reste-t-il comme traces de la femme au temps de la Préhistoire ? Longtemps décrite comme une créature fragile attendant le retour d’hommes chasseurs au fond de sa grotte, l’enquête de Thomas Cirotteau, Jennifer Kernet et Eric Pincas reconstitue son portrait-robot. Les premiers préhistoriens du 19e siècle, majoritairement des hommes et plus particulièrement des hommes de dieu, ont calqué leur modèle de société sur leur objet de recherche. Résultat : la femme est invisible, reléguée au rang de subalterne. Les anthropologues féministes des années 1970 ont engagé un tournant, et aujourd’hui, grâce au progrès scientifique et à la féminisation de la profession, de nombreuses études sont menées pour redonner à la femme de la Préhistoire la place qui lui est due.