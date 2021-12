Comité de concertation: Frank Vandenbroucke met en garde contre un relâchement des mesures

Bien qu’« on constate effectivement des chiffres qui vont dans le bon sens, tant pour les contaminations que pour les hospitalisations », le ministre de la Santé met en garde. « Dans les écoles, les contaminations sont encore très élevées ».

« Les gens et même la presse pensent que tout va mieux, et que l’on peut relâcher les mesures. Nous disons : non, il n’y a aucune raison de lâcher les mesures », poursuit la porte-parole. « Nous sommes encore à 800 patients covid en soins intensifs et à 288 nouveaux patients admis à l’hôpital chaque jour à cause du covid. En d’autres mots, pour prendre une image forte, tous les deux jours, un hôpital se remplit de patients covid en Belgique ».