Alstom et Hitachi fourniront les trains de la LGV anglaise, contrat de 2 milliards

Le premier exemplaire du train "le plus rapide d'Europe", capable de rouler en vitesse commerciale à 360 km/h, doit sortir des chaînes en 2027, la mise en service commerciale étant envisagée "entre 2029 et 2033" entre Londres et Birmingham, selon HS2.

Les rames comporteront huit voitures et pourront transporter 500 personnes --et 1.000 en unité double--, selon Alstom.