Edward Still avant Charleroi-Ostende: «La victoire au Standard perdrait de sa valeur si on n’enchaîne pas»

Les Zèbres ont fini le premier tour sur une note très positive en s’imposant largement au Standard la semaine passée. Ils tenteront de lancer leur deuxième tour de la même façon ce vendredi soir avec la réception d’Ostende. « On a profité du succès, mais dès le lendemain, on était concentré sur ce match à Ostende. Cette victoire à Sclessin perdrait de sa valeur si on ne parvient pas à enchaîner un résultat positif ce vendredi », pointait Edward Still ce jeudi en conférence de presse.

Bien qu’Ostende réalise une saison bien moins bonne que la précédente, le T1 carolo n’entend pas sous-estimer la deuxième pire défense de l’élite. « Ostende a changé de système en deuxième période contre Eupen et est passé en 4-4-2. On a donc préparé les différentes options. Ce qui est sûr, c’est que, peu importe ses résultats, Ostende est une équipe avec des profils très complets sur le plan physique et qui met un gros pressing. On sait que l’entraîneur du KVO est un des meilleurs du championnat. Ce sera un match très intense », ajoutait le T1 carolo, qui se refuse de juger la différence de niveau entre la formation ostendaise version 2020-2021 et celle qui souffre davantage actuellement. « Les profils sont différents aussi. »