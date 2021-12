La Chine responsable du «génocide» des Ouïghours, selon plusieurs experts

Dans leur rapport de 63 pages, les experts ont indiqué qu’il n’y avait aucune preuve de massacre des Ouïghours, mais que « les éléments d’un génocide intentionnel » tels que définis par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l’ONU étaient pourtant « établis ».

Après plusieurs mois d’enquête, un groupe d’avocats et d’experts des droits humains réunis à Londres a estimé jeudi dans son rapport final que la façon dont la Chine traite la minorité musulmane ouïghoure relève d’un génocide et de crimes contre l’humanité.

Les neuf membres du « Tribunal ouïghour », ainsi nommé malgré l’absence de toute autorité judiciaire et dénoncé par Pékin comme une « machine à mensonges », ont écouté de nombreux témoignages et examiné des preuves apportées par des chercheurs indépendants et des associations sur le traitement qui leur est infligé par l’État chinois.