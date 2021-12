Les prix des voitures d'occasion à la hausse

Ces hausses s'observent tant pour les véhicules d'occasion récents de moins de 3 ans que pour les véhicules plus âgés, entre 5 et 10 ans. Pour cette dernière catégorie, la hausse est même de 27,6% en un an, à 16.383 euros.

La fédération de la mobilité Traxio souligne qu'une nouvelle fois, le marché de l'occasion a été deux fois plus important que le marché des voitures neuves. Ainsi, le mois dernier, 52.924 véhicules d'occasion ont été immatriculés en Belgique, soit 6,4% de plus que le même mois en 2020. Dans le même temps, le marché du neuf a connu un recul de plus de 17% en un an, pour tomber à 24.457 nouvelles immatriculations.