Maya Angelou et Jacques Brel, des auteurs inspirants

La secrétaire générale d’Amnesty international a choisi de partager deux textes qui l’inspirent. Le premier, le poème « Still I Rise » de l’écrivaine, poètesse, essayiste et militante américaine Maya Angelou que vous trouverez ci-dessous en version originale et traduite. Le second, les paroles de la chanson « Les vieux » de Jacques Brel.

« Still I Rise »

Maya Angelou

« You may write me down in history

With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt

But still, like dust, I’ll rise.

Does my sassiness upset you ?

Why are you beset with gloom ?