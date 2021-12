Flaubert, l’anatomiste du style qui se moquait de la morale

Gustave Flaubert est né à Rouen le 12 décembre 1821. On connaît « Madame Bovary » et le procès qu’il encourut pour ce livre, on connaît le colosse au gueuloir et sa foi absolue en la littérature. Mais qu’est-ce qui fait de Flaubert un génie des lettres françaises ? On en parle avec Yves Leclerc, spécialiste de l’écrivain.

Le bicentenaire de la naissance de l’immense écrivain est l’occasion de le retrouver. En livres, et on n’en voit ici qu’une partie. En expos, un peu partout en France. En émissions de télé, Secrets d’histoire ou Grande librairie. En films inspirés de Madame Bovary qu’on reprogramme sur les chaînes. En conférences et débats. Bien sûr, on n’ignore pas que Flaubert, né en 1821, mort en 1880, à 58 ans, fut l’auteur de Madame Bovary, Salammbô, L’éducation sentimentale, Trois contes, La Tentation de saint Antoine, Bouvard et Pécuchet, du Dictionnaire des idées reçues et d’une très abondante correspondance. Ni qu’il est de bon ton de l’admirer. Mais quelle est la place de cet écrivain dans l’histoire de la littérature, qu’est-ce qui fait qu’on le statufie comme un génie ?