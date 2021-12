Luc Besson accusé de viol: «L’affaire n’est pas terminée», promet l’avocat de la plaignante

Une juge d’instruction parisienne a prononcé jeudi un non-lieu en faveur du cinéaste Luc Besson, accusé depuis trois ans de « viol » par l’actrice Sand Van Roy dans un dossier emblématique de l’ère #MeToo. « Bien entendu, cette décision n’est pas une surprise, et bien entendu nous allons faire appel », a insisté l’avocat.

L’avocat de l’actrice Sand Van Roy à l’origine des accusations de viol visant Luc Besson qui ont fait l’objet jeudi d’une ordonnance de non-lieu, Me Francis Szpiner, a indiqué à l’AFP qu’il ferait appel et que « l’affaire Besson n’est pas terminée ». « Nous irons jusqu’au bout, y compris à la Cour européenne des droits de l’homme », a indiqué Me Szpiner, sollicité par l’AFP.

