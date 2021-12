Liberté de la presse: à quand une régulation capable de protéger les chiens de garde de la démocratie sans les museler?

Aux niveaux européen et national, des initiatives législatives sont prises afin de lutter contre les contenus illégaux et dommageables. Si les objectifs déclarés sont en soi louables (comme, par exemple, lutter contre la désinformation en ligne ou protéger les personnes vulnérables), elles risquent de limiter indûment la liberté d’expression en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour les libertés d’expression et de presse. Tel est le cas, au niveau européen, de la proposition de Digital Services Act . Le texte prévoit l’obligation pour les plateformes, en premier lieu les Gafam, de mettre en place des mesures de modération des contenus. Le risque est grand de voir confier ce rôle de « juge de l’intérêt général » à ces acteurs privés sans légitimité démocratique et dont l’indépendance et l’impartialité sont peu garanties. Par ailleurs, aucune dérogation n’est prévue pour les contenus journalistiques qui ont pour objectif d’alerter, de sensibiliser et/ou de dénoncer des contenus illégaux ou dommageables. On note qu’au niveau national, la tendance est la même : la loi française sur la désinformation ne veille pas davantage à immuniser les contenus journalistiques. La Grèce semble emprunter la même voie avec sa loi anti « fake news » .

La situation dans laquelle les journalistes et autres chiens de garde de la démocratie (universitaires, ONG…) sont contraints d’exercer leurs activités médiatiques aux quatre coins du globe est alarmante. Comme le dénonce Reporters sans frontières , chaque année, nombre de ces acteurs subissent pressions, harcèlements, agressions ou encore violences. Quelques exemples : la difficile couverture médiatique de la crise sanitaire entremêlant refus d’accès aux sources d’information, désinformation, censure et emprisonnement, à l’instar de celui de la journaliste Zhang Zhan ; les révélations du projet Pegasus sur l’espionnage de centaines de journalistes et d’acteurs de la démocratie ; ou encore l’assassinat de journalistes d’investigation, comme la maltaise Daphné Caruana Galizia ou le grec Giórgos Karaïváz. La situation des entreprises médiatiques est également inquiétante dans plusieurs pays européens.

Les États : eux aussi des menaces pour la liberté d’expression ?

Au sein de l’Union européenne, d’autres mesures nationales suscitent, elles aussi, leur lot de craintes pour la liberté d’expression, le pluralisme et l’indépendance des médias. Ainsi, en France, une loi empêche de diffuser des images de policiers en intervention. Même si l’on assure que les journalistes ne sont pas visés, in fine des journalistes se retrouvent empêchés de filmer des manifestations. En Pologne, un projet de loi sur l’audiovisuel vise à affaiblir le principal média indépendant du pouvoir. En Hongrie, la liberté d’expression s’érode aussi progressivement, sous l’action d’un gouvernement qui tente par tous les moyens de réduire au silence ses opposants (dénigrements, financement des médias favorables au pouvoir, paralysie des institutions indépendantes…). À lire aussi Filmer la police: «Trop de questions subsistent»

Les procédures bâillons (SLAPP) : faire taire ceux qui savent ?

Dans le même temps, se développent les procédures baillons (plus connues sous l’acronyme anglais « SLAPP ») : des entreprises ou des organismes publics intentent des poursuites judiciaires ou d’autres mesures afin de museler les journalistes lorsqu’ils traitent de questions sensibles d’intérêt général. La stratégie des initiateurs de ces manœuvres n’est pas tant d’obtenir gain de cause, que de recourir à l’appareil judiciaire pour faire pression sur les acteurs du débat public avec l’objectif ultime d’empêcher la divulgation d’informations jugées dérangeantes par leurs détracteurs.

Afin de protéger le travail des journalistes ainsi que le pluralisme et l’indépendance des médias, des mesures doivent être prises. Dans sa résolution adoptée le 11 novembre dernier, le Parlement européen tire la sonnette d’alarme et invite la Commission à se pencher sur les bonnes pratiques en s’inspirant notamment des États d’Amérique du Nord, pionniers en la matière. À l’heure d’écrire ces lignes, aucun État Membre de l’Union européenne n’a adopté d’instruments spécifiques pour contrer les procédures bâillons et protéger leurs victimes. On épingle néanmoins l’existence d’une résolution récente au niveau du Parlement wallon visant à garantir la liberté de la presse et la libération de la journaliste Zhang Zhan. Aussi intéressante soit-elle, cette résolution est cependant bien trop limitée en ce qu’elle ne vise que les abus commis dans les pays « étrangers » et « lointains », alors que le phénomène sévit également chez nous, au cœur de nos démocraties… À lire aussi Carte blanche: Faut-il bâtir une souveraineté numérique nationale et européenne?

Quelles pistes de solutions ?