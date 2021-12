Le Standard retrouve son bourreau à l’Antwerp, à savoir Michael Frey

Depuis l’avènement du football pro en Belgique (1974), le meilleur buteur du championnat de Belgique a marqué au minimum 30 buts à 6 reprises seulement. La saison passée, Paul Onuachu et ses 33 buts (dont 29 en phase classique) mettait fin à 19 ans d’attente après les 30 buts de Wesley Sonck en 2002. En lutte avec Deniz Undav pour le Taureau d’Or, la réussite de Michael Frey (15 buts en 17 matches) interpelle d’autant plus que le Suisse n’a jamais été aussi prolifique en championnat dans sa carrière (12 buts en championnat et 2 en barrage avec Waasland). Seuls Wesley Sonck (19 buts en 2001-2002, Toni Brogno/Ole-Martin Aarst (18 buts en 99-2000), Josip Weber (19 buts en 1992-1993), Erwin Vandenbergh (16 buts en 1985-1986, 17 buts en 1979-1980), Alex Czerniatynski/Ronny Martens (16 buts en 1984-1985) et Ruud Geels (19 buts en 1978-1979) ont fait mieux que lui (et Undav).