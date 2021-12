Coronavirus - Secoués par la pandémie, les hôpitaux dans le vert grâce aux aides fédérales (3)

En 2020, les activités normales des hôpitaux généraux ont été lourdement affectées par la pandémie. Les admissions classiques et les hospitalisations de jour ont diminué en moyenne de 18,2%, avec des disparités plus ou moins importantes selon les hôpitaux. La baisse la plus drastique a eu lieu en avril, avec des admissions qui ont plongé de pratiquement 60% par rapport à la même période en 2019. Cette perte d'activités a eu d'importantes répercussions sur les finances déjà fragiles des hôpitaux, souligne l'étude.

Abstraction faite des aides versées par les autorités fédérales, les hôpitaux ont enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 3,5% en 2020, à 14,8 milliards d'euros. Encore une fois, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains hôpitaux ont essuyé un recul de près de 10% de leur chiffre d'affaires, tandis que d'autres ont enregistré un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2019. Ces écarts peuvent notamment s'expliquer par la différence dans l'intensité des hospitalisations dues au Covid-19 et le mode d'organisation des hôpitaux.