Maziz-Mikautadze, les «jumeaux» de Seraing qui font peur à Anderlecht

Début des années 90, la Sampdoria de Gènes a fait souffler un vent de fraîcheur, une brise nouvelle sur les compétitions européennes. La Samp’, formation complète et solide dans tous les secteurs du jeu, s’appuyait surtout sur la virtuosité du duo Mancini-Vialli. Le premier fournissait les munitions, le second faisait feu. Leur entente était tellement explosive que la presse italienne les a baptisés « I gemelli del gol ». Autrement dit, « Les jumeaux du but ». Ce qui sonne moins bien en français qu’en Italien. Youssef Maziz et Georges Mikautadze ne connaissent pas le duo Mancini-Vialli même si celui-ci préside actuellement aux destinées de la Squadra. « On n’était pas nés quand ils jouaient » répondent-ils dans un ensemble touchant. Ils vibrent donc un peu moins lorsqu’on leur dit qu’eux aussi sont devenus les « Jumeaux du but » au RFC Seraing. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Les lutins venus de Lorraine se trouvent les yeux fermés.